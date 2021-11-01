Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 10 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Z.Y. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Z.Y. ise uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürdü.
Pişman olduğunu belirten sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Z.Y'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verdi.
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