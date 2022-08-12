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Kayseri'de yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı

12.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arazide yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlarca yaralı 3 kartal bulundu.

Pınarbaşı Avcılar ve Atıcılar Derneğine getirilen kartallar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Yırtıcı kuşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvanat bahçesindeki veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından kartalların doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kartal doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü

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