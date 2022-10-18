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Kayseri'de yaralı bulunan arı şahini tedaviye alındı

18.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaralı bulunan arı şahini tedaviye alındı

Kayseri'de yaralı bulunan arı şahini tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kanadı kırık halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan kanadı kırık arı şahini, ekiplere ulaştırıldı.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yer alan Kuş Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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