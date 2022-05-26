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Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

26.05.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 7 ayda, zanlıların 81 ildeki banka hesaplarına 183 milyon lira giriş olduğu belirlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.Y'nin yasa dışı bahis oynattığı, emrinde yaklaşık 10 kişinin çalıştığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda M.Y'nin yasa dışı bahis oynatanların "Kayseri sorumlusu" olduğu, kendisine yardım eden H.Y. ve İ.Y'nin de "saha sorumlusu", "kasa" veya "çekçi" olarak çalıştığı tespit edildi.

H.Y. ve İ.Y'nin emrinde ise "cepçi" diye tabir ettikleri yaklaşık 10 kişinin çalıştığı, bunların da ATM'lerden para çekip "saha sorumlularına" teslim ettiği öğrenildi.

İnternet üzerinden oynatılan bahisler için "cepçi"lerin 3 vardiya çalıştıkları, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri belirlendi. Yaklaşık 7 ayda, zanlıların 81 ildeki banka hesaplarına 183 milyon lira giriş olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu, Kayseri'de 10, Mardin'de 1 adrese düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis olayına karışan ve organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen M.Y, H.Y, İ.Y, Y.İ, A.K, M.Ş, E.İ, O.Y, M.A.Ö, T.S. ve M.F.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen ülke genelindeki yaklaşık 10 bin kişiye, 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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