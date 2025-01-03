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  4. Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 43 bin 852 lira ceza

Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 43 bin 852 lira ceza

AA AA
03.01.2025 10:14
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Kayseri'de, yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden sürücüye 43 bin 852 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede otomobili tespit eden ekipler, sürücüye "yüksek sesle müzik dinlemek", "araçtan çöp atmak", "mevzuata uygun olmayan ışık donanımı" ile "sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek" suçlarından 43 bin 852 lira cezai işlem uyguladı.

Sürücü hakkında, "halkın huzur ve sükununu bozmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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Ceza Kayseri surucu

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