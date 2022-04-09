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Kayseri'deki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

09.04.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki taraf arasından çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi Hangar Park'ta, M.S. aralarında husumet bulunduğu iddia edilen F.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve sopayla birbirlerine saldıran taraflardan F.Ç, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, M.S. ise polis ekiplerince yakalandı.

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