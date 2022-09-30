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Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

30.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün, firari olarak aranan ve sözde güvenli olarak tabir edilen "örgüt evlerinde" kaldıkları belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Söz konusu şüphelilerden 2'sinin polis memurluğundan, 1'inin öğretmenlikten ihraç edildiği, 3'ünün özel sektör çalışanı ve 3'ünün de örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kuran eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

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