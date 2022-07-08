YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Kayseri'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

08.07.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kentte 45 kadının fuhşa zorlandığı iddiasıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 4 Temmuz'da gözaltına alınan 27 zanlının 13'ü de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyorKayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandıBursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı
Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıTokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:14
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:12
Yatsı
21:53
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.