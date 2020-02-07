YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'deki selin ardından Başkan Büyükkılıç mahallelerde inceleme yaptı

Kayseri'deki selin ardından Başkan Büyükkılıç mahallelerde inceleme yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.02.2020 19:20 | Son Güncelleme

Kayseri'deki selin ardından Başkan Büyükkılıç mahallelerde inceleme yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde dün başlayan sağanak nedeniyle oluşan selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, mahallelerde detaylı inceleme yaptıklarını, bundan sonra alınacak önlemleri konuştuklarını söyledi.

İlçede etkili olan lodosun kar sularını erittiğini, sağanakla birlikte sel oluşturduğunu belirten Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Aslında sel oluşmuyor. Seli biz oluşturuyoruz, felakete biz zemin hazırlıyoruz. Suyun yatağını adeta engellemek, suyun mecrasında akışının önüne geçmek için her türlü çalışmayı yapmışız. Suyun yatağına tehlike arz eden yapıları yapanlar, sonrasında da 'Felaket oldu.' diyor. Allah’a şükür ki canlara bir şey olmamış. İlgili bakanlıkların buradaki duruma el atması lazım. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde bir düzenleme yapmamız lazım."

Büyükkılıç, bölgede master planı yapılması, fiziki yapıya uygun, vatandaşları da mağdur etmeyen bir ortamın sağlanması gerektiğini bildirdi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Aladağlar'dan gelen sel suları dere yataklarının taşmasına neden olmuş, Ulupınar, Büyükçakır ve Kapuzbaşı mahalleleri arasında kalan bazı yerleşim yerleri su altında kalmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Sel Yahyalı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:57
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.