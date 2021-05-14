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Kayseri'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

14.05.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak'taki müstakil evde, Suriye uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bir kişi, av tüfeğiyle ateş ederek H.E'yi yaraladı.

Tüfekten çıkan saçmalar, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiye de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

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