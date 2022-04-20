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Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda turnalar görüntülendi

20.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda turnalar görüntülendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda turnalar objektife takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin koruma ve kontrol görevi sırasında onlarca turna bir arada görüntülendi.

Turnalar, milli parkı sadece beslenme ve konaklama için değil, üreme amacıyla da tercih ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Doğa Araştırmaları Derneği, bu türün korunması amacıyla "Ulusal Turna Eylem Planı" hazırladı.

Plan dahilinde turnaların üreme, konaklama ve yaşam alanları, kuşlara takılan vericilerle tespit ediliyor.

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