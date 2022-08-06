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Kayserili esnaf çay ocağında 40 yıldır sigara ile mücadele ediyor

06.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar yaklaşık 300 kişinin sigarayı bırakmasına vesile olan Kaplan Uzak, 2009'da gazetelere ilan vererek başlattığı "Sigarayı bırakana 1 yıl çay bedava" kampanyasını da sürdürüyor - Uzak'ın müşterilerinden Mehmet Yıldırım: - "Kaplan amca tanıştıktan sonra beni ikna etti, sigarayı bırakmamı sağladı. Sigarayı bırakalı 10 seneyi geçti"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de işlettiği çay ocağında 40 yıldır sigarayla mücadele eden Kaplan Uzak, bugüne kadar aralarında müşterilerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu.

Kaplan Uzak (70), AA muhabirine, çırak olarak başladığı çaycılığı mesleği haline getirdiğini ve Hunat Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır çay ocağı işlettiğini söyledi.

Oğlunun istediği markalı ayakkabıyı parası olmadığı için alamayınca sigarayı bıraktığını ve bunun için harcadığı parayı ailesi için biriktirmeye karar verdiğini anlatan Uzak, 1982'de de sigara ile mücadele etmeye başladığını belirtti.

Bu süreçte başarılı olduğuna inandığını ifade eden Uzak, "Dostlarımla, arkadaşlarımla konuşarak 40 yılda yaklaşık 300 kişiye sigarayı bıraktırdım." dedi.

Uzak, çay ocağındaki kül tablalarını 40 yıl önce kaldırdığını, kapalı mekanlara sigara yasağı gelmeden 5 yıl önce de çay ocağında kimseye sigara içtirmediğini dile getirerek tiryakilerin bu duruma tepki gösterdiğini ancak müşteri ve para kaybetme riskine rağmen kararından vazgeçmediğini anlattı.

- Sigarayı bırakana çay bedava

Sigarayla mücadelesi nedeniyle çeşitli kurumlardan ödüller aldığını belirten Uzak, "'Sigarayı bırakana 1 yıl çay bedava' diye 2009 yılında gazetelere ilan verdim. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi bunun üzerine beni Ankara'ya davet etti, bana plaket verdi. Bu kampanya devam ediyor. Bazı arkadaşlar 'Sigarayı 4 ay evvel bıraktım ben de çay içebilir miyim?' diyorlar. Siz köprünün bu tarafına geçtiniz, biz köprünün öbür tarafını buraya almaya çalışıyoruz.' diye espri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- Sigarayı bıraktırmaya çalıştığı bazı müşterilerini sokak sokak takip etmiş

Uzak, sigarayı bıraktırmak için konuştuğu bazı müşterilerini sokak sokak takip ettiğini, içmediklerini görünce de mutlu olduğunu aktardı.

Havayı temizlemesi için köyüne binlerce fidan diktirdiğini dile getiren Uzak, gelecek kuşakların sigara satın almasını yasaklama kararı alan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i İngilizce öğretmeni oğluyla birlikte yazdığı mektupla tebrik ettiğini anlattı.

- Oğluna da sigarayı bıraktırdı

Kaplan Uzak'ın oğlu Serhat Uzak ise babasının kendisine de sigarayı bıraktırdığını belirterek "Babam benimle konuşarak sigaranın zararlarını anlattı. Konuşmanın ardından bana bir saat süre verdi. 'Ya sigara ya ben.' deyip bir tercihte bulunmamı istedi. Sağlıklı düşünen bir insanın kötü alışkanlığa esir olması mantıksız geldi bana. Kendisine hak verdim ve sigarayla alakamı kestim." dedi.

Babasının müşterilerini kaybetme uğruna verdiği mücadeleye değinen Uzak, her şeyin maddiyat olmadığını, insan hayatının daha önemli olduğunu vurguladı.

- Uzak'ın iknası üzerine 29 yıldır içtiği sigarayı bıraktı

Uzak'ın müşterilerinden Mehmet Yıldırım (49) amcalarını örnek alarak başladığı sigarayı 10 yaşından beri içtiğini söyledi.

Sigarayı geçmişte kalp rahatsızlığı nedeniyle bırakmayı denediğini ve zamanla azalttığını belirten Yıldırım "Kaplan amcayla tanıştıktan sonra beni ikna etti, sigarayı bırakmamı sağladı. Sigarayı bırakalı 10 seneyi geçti. Kaplan amcama çok teşekkür ederim." dedi.

Rıza Aktürk (69) ise 13 yaşında başladığı sigarayı 35 yıl boyunca içtiğini ifade ederek "Kaplan usta 35 yıldır arkadaşım, sevdiğim bir isim, sigaraya bırakmama vesile oldu. Kaplan usta her geldiğimizde bize sigarayı bırakmamız konusunda telkinde bulunuyordu. Bizi kahvehaneye almazdı sigara içtiğimiz için. Onun vesilesiyle bıraktım. Ona teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aktürk, eskiye göre daha sağlıklı olduğunu, kalple ilgili de artık sorun yaşamadığını sözlerine ekledi.

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