YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserili kadın boksörler, Çankırı’dan madalya ile döndü

Kayserili kadın boksörler, Çankırı’dan madalya ile döndü

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye Boks Federasyonunu tarafından Çankırı’da düzenlenen Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından Kayserili Boksörler 1 Altın, 2 Bronz madalya ile döndü.Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 28 - 02 Şubat 2020 tarihleri arasında Çankırı’da yapıldı.

Türkiye Boks Federasyonunu tarafından Çankırı’da düzenlenen Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından Kayserili Boksörler 1 Altın, 2 Bronz madalya ile döndü.
Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 28 - 02 Şubat 2020 tarihleri arasında Çankırı’da yapıldı. Kayseri’yi temsilen şampiyonaya katılan sporculardan Hikmetgül Türkmen 70 kg’da Türkiye Şampiyonu, 60kg’da Yağmur Tayyar ve 54 kg’da Rabia Polat Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonasından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.