SPOR

Kayserispor 1 - 1 Osmanlıspor (Hazırlık maçı)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kayserispor, lige verilen milli maç arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Kayserispor 1 - 1 Osmanlıspor (Hazırlık maçı)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lige verilen milli maç arasında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hafta içerisinde antrenmanlara devam eden sarı-kırmızılı ekip, bugünde TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynadı.

Kadir Has Dış Saha'da oynanan hazırlık maçına Osmanlıspor; Ahmet, Ndiaye, Ali, Beykan, Ali Eren, Anıl, Mbu, Sinan, Sharafad, Mertan ve Lembi ilk 11 ile çıkarken, Kayserispor ise, Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Bilal, Hasan Hüseyin, Kravets, Oğuzhan, Mert, Chery ve Kana Bıyık 11 ile çıktı.

Mücadele 8. dakikada Mertcan Caner Öztürk ve 68. dakikada Tiago Lopes'in karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyorAnkara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
İşte Belhanda, Emre ve Hasan Şaş'ın cezasıİşte Belhanda, Emre ve Hasan Şaş'ın cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Osmanlıspor hazırlık maçı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Fransız basını Galatasaray'ın Emiliano Sala'ya teklif yaptığını duyurdu

Fransız basını Galatasaray'ın Emiliano Sala'ya teklif yaptığını duyurdu

Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım

Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım

Fatih Terim'den Younes Belhanda kararı

Fatih Terim'den Younes Belhanda kararı

Selçuk İnan: Galatasaray'la aramdaki bağ, pazarlığa söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetli

Selçuk İnan: Galatasaray'la aramdaki bağ, pazarlığa söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetli

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayserispor 1 - 1 Osmanlıspor (Hazırlık maçı)

Kayserispor 1 - 1 Osmanlıspor (Hazırlık maçı)

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

İşte Belhanda, Emre ve Hasan Şaş'ın cezası

İşte Belhanda, Emre ve Hasan Şaş'ın cezası

Süper Lig'de en fazla kart gösteren hakem Ali Palabıyık

Süper Lig'de en fazla kart gösteren hakem Ali Palabıyık

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

Erzurumspor'dan çok sert Emre Belözoğlu açıklaması!

Erzurumspor'dan çok sert Emre Belözoğlu açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.