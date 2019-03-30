SPOR

Kayserispor 1 - 2 Adana Demirspor (Hazırlık maçı)

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 30.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.

Kayserispor 1 - 2 Adana Demirspor (Hazırlık maçı)

Ligin 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşılaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor sahaya Silviu Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut, Atila Turan, Mert Özyıldırım, Silvestre Varela, Tjaronn Chery ve Oleksandr Kucher 11'i ile çıktı.

Adana Demirspor ise karşılaşmaya Çağlar Akbaba, Süleyman Koç, Semih Güler, İsmail Konuk, Kaan Kanak, Hamidou Traore, Erdal Öztürk, Herve Kage, Berk Yıldız, Anderson ve Oleksandr Gladkyy 11'i ile başladı.

Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 32. dakikada Berk Yıldız'ın attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayserispor 60. dakikada Chery'nin golüyle beraberliği sağladı.

Adana Demirspor, 75. dakikada Süleyman Koç'un golüyle yeniden öne geçti.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Beşiktaş transferi bitirdiBeşiktaş transferi bitirdi
'Kayserispor ilk 10'da tamamlayacak''Kayserispor ilk 10'da tamamlayacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor adana demirspor

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş transferi bitirdi

'Gomis'in dönme arzusu var'

'Gomis'in dönme arzusu var'

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayserispor'da flaş ayrılık

Kayserispor'da flaş ayrılık

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kayserispor'da sakatlık şoku

Kayserispor'da sakatlık şoku

Hikmet Karaman'dan sürpriz

Hikmet Karaman'dan sürpriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor 1 - 2 Adana Demirspor (Hazırlık maçı)

Kayserispor'dan kötü prova

Kayserisporlu Mensah için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş transferi bitirdi

Türker Horoz: Kayserispor ilk 10'da tamamlayacak

'Kayserispor ilk 10'da tamamlayacak'

Hikmet Karaman'a göre kümede kalma puanı 39

Karaman kümede kalma puanını açıkladı

Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu gelecekten umutlu

Bilal Başacıkoğlu gelecekten umutlu

Hikmet Karaman: Sivasspor maçından alacağımız puanlar bizi iyi yerlere taşır

'Sivasspor maçından puan alırsak...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.