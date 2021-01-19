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Kayserispor 2-0 Başakşehir (Maç sonucu)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.01.2021 18:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Kayserispor 2-0 Başakşehir (Maç sonucu)

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Dan Petrescu'nun takımı Kayserispor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 42 ve 77. dakikalarda Denis Alibec kaydetti.

Sezon başından beri ligde çıktığı 9 maçta fileleri havalandıramayan Rumen forvet Alibec, bu şanssızlığını iki gol birden atarak bitirmiş oldu. 79. dakikada sakatlık geçiren Alibec, yerini Kanga'ya bıraktı. Kayserispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Petrescu da 3 puanla tanıştı.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 19 puana yükselirken, son 4 haftada 3. galibiyetini aldı. Başakşehir ise 23 puanda kaldı ve bu sezon ligde 8. kez sahadan mağlup ayrıldı

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Rizespor'u konuk edecek.

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