SPOR

Kayserispor 2 - 1 Göztepe

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.02.2019 18:47 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. Kayseri'nin golleri Chery ve Mensah'tan gelirken, Göztepe'nin tek sayısını Deniz Türüç (kendi kalesine) kaydetti.

Kayserispor 2 - 1 Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Göztepe: 1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Serkan Çimen

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 81 Levent Gülen), Şamil Çinaz (Dk. 87 Varela), Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar)
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor (Dk. 46 Berkan Emir), Poko (Dk. 76 Ghilas), Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Gouffran, Castro, Deniz Kadah (Dk. 46 Jerome)

Goller: Dk. 14 Chery, Dk. 88 Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 84 Deniz Türüç (Kendi kalesine) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 6 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 17 Şamil Çinaz, Dk. 60 Atila Turan, Dk. 64 Umut Bulut. Dk. 75 Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
8. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Chery'nin sert şutunda kaleci Beto, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Atila Turan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile yaptığı ortada altıpas içinde iyi yükselen Chery'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
40. dakikada Kayserispor yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu kullanan Gouffran'ın ortasında, arka direğe koşu yapan Alpaslan Öztürk'ün yakın mesafeden yatarak kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ön direğe koşu yapan Castro'nun aşırtma vuruşunda, kaleye yönelen topu direk dibinde bekleyen Atila Turan son anda yükselerek kornere gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
52. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Atila Turan'ın ortasında topla buluşan Kravets'in ceza alanı içerisi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
68. dakikada hızlı paslarla rakip yarı alanına geçen Kayserispor'da Umut Bulut'un ceza alanı çizgisinin birkaç metre önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Beto meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
83. dakikada Kayserispor yarı alanında topu kapan Halil Akbunar'ın birkaç metre ilerledikten sonra kaleye şutunda, Lung topu kornere çeldi.
84. dakikada Berkan Emir'in sağ kanttan kullandığı kornerde ön direkte topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Deniz Türüç'ün ters vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden filelerle buluştu: 1-1.
88. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Levent Gülen'in ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Chery pasını uygun pozisyonda bulunan Mensah'a çıkardı. Pası iyi değerlendiren Mensah, penaltı noktası üzerinde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Trabzon'a evinde şok! Fırtına'yı Cisse dağıttıTrabzon'a evinde şok! Fırtına'yı Cisse dağıttı
'Öne geçip yakalandık ama pes etmedik''Öne geçip yakalandık ama pes etmedik'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Göztepe

En Çok Okunan Haberler

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe transferi bitirdi!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Beşiktaş'ta teknik direktör sürprizi!

Beşiktaş'ta teknik direktör sürprizi!

Erzurum'da 6 gollü müthiş maç!

Erzurum'da 6 gollü müthiş maç!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Kanarya çıkışını sürdürdü

Kanarya çıkışını sürdürdü

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Okuyucu Yorumları 1 yorum
göztepeli oyuncunun kasığına top gelmiş ve top göztepede hakemde maçı durduruyor tabi kayseri taraftarıda futbolun katili türk hakemleri diye bağırıyor :)))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor 2 - 1 Göztepe

Kayseri çıkışını sürdürdü

Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor

Trabzon'a evinde şok! Fırtına'yı Cisse dağıttı

Mehmet Özdilek: Öne geçip yakalandık ama pes etmedik

'Öne geçip yakalandık ama pes etmedik'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Erzurum'da 6 gollü müthiş maç!

Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu

İşte K.Paşa - G.Saray maçının VAR hakemi

Dev derbinin tarihi açıklandı!

Dev derbinin tarihi açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.