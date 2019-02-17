Kayserispor 2 - 1 Göztepe

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 8. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Chery'nin sert şutunda kaleci Beto, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı. 14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Atila Turan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile yaptığı ortada altıpas içinde iyi yükselen Chery'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 40. dakikada Kayserispor yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu kullanan Gouffran'ın ortasında, arka direğe koşu yapan Alpaslan Öztürk'ün yakın mesafeden yatarak kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ön direğe koşu yapan Castro'nun aşırtma vuruşunda, kaleye yönelen topu direk dibinde bekleyen Atila Turan son anda yükselerek kornere gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Atila Turan'ın ortasında topla buluşan Kravets'in ceza alanı içerisi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

68. dakikada hızlı paslarla rakip yarı alanına geçen Kayserispor'da Umut Bulut'un ceza alanı çizgisinin birkaç metre önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Beto meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

83. dakikada Kayserispor yarı alanında topu kapan Halil Akbunar'ın birkaç metre ilerledikten sonra kaleye şutunda, Lung topu kornere çeldi.

84. dakikada Berkan Emir'in sağ kanttan kullandığı kornerde ön direkte topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Deniz Türüç'ün ters vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden filelerle buluştu: 1-1.

88. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Levent Gülen'in ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Chery pasını uygun pozisyonda bulunan Mensah'a çıkardı. Pası iyi değerlendiren Mensah, penaltı noktası üzerinde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

