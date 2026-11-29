Galatasaray yönetimi, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesinde futbolcuları motive etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, karşılaşmaya özel prim uygulamasını devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN PRİM MÜJDESİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi öncesinde takımla bir araya gelerek futbolculara prim müjdesi vermesi bekleniyor. Ancak Özbek'in yapacağı görüşmede primin miktarını açıklamayacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE 2,5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin ardından futbolculara 2,5 milyon avro prim dağıtmıştı. Beşiktaş karşılaşması öncesinde de benzer bir motivasyon adımının atılması gündeme geldi.