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Kayserispor 2 -2 Çaykur Rizespor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.10.2018 16:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kaldı. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Kayserispor 2 -2 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserspor, Kadir Has Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Mücadelenin henüz 12. dakikasında Fırat Aydınus, VAR kararıyla Rotman'a, Orhan Ovacıklı'ya yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart verdi. Rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Kayseri ekibi 25. dakikada Saadane'yle 1-0 öne geçti. 45+1'de ise bu kez Samudio yaptığı faul sonrası VAR kararıyla kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda ise Kayserispor hucümdaki etkinliğini arttırdı. 62. dakikada Chery'le beraberliği yakayan ev sahibi ekip 74 dakikada Umut'la öne geçti. Fakat 86. dakikada sahneye çıkan Ali Çamdalı ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skora eşitliği getirdi. Maçta başka gol olmayınca Kayserispor ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 9'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 7. puanını hanesine yazdırdı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

21. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal’in vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan'da kaldı.
25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Süleyman, iyi pasla topu Saadane’ye bıraktı. Saadane’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
61. dakikada Bilal’in açtığı ortada top ceza sahası içerisinde Saadane’nin eline değince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Chery, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.
69. dakikada Chery’in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunda top kaleyi bulmadı.
74. dakikada Varela’nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 2-1.
86. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ali Çamdalı'nın uzaktan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2.

Kayserispor 2 -2 Çaykur Rizespor

Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdağan xx

Kayserispor: Lung xx, Atila Turan xx, Levent Gülen xx, Lopes xx, Sapunaru xx (Mert dk. 90 ?), Chery xx, Bilal xx (Varela dk. 71 xx), Mensah xx (Asamoah Gyan dk. 80 ?), Rotman x, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut xxx
Yedekler: Muammer, Doğan, Adem Doğan, Kucher, Kravets
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Orhan xx, Brabec xx, Saadane xx, Boldrin xx, Samudio x, Ali Çamdalı xxx, Umar x (Süleyman dk. 7 xx), Musa Çağıran xx (Gladky dk. 78 xx), Vedat Muriç xx (Mustafa dk. 88 ?)
Yedekler: Ujkani, Koray, Jach, Traore, Petrucci, Abdullah Durak, Robin Yalçın
Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Saadane (dk. 25), Ali Çamdalı (dk. 86) (Çaykur Rizespor), Chery (dk. 61 pen), Umut Bulut (dk. 74)(Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Rotman (Kayserispor), Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Saadane, Gladky, Orhan (Çaykur Rizespor) Lung (Kayserispor)

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Spor Toto Süper Lig Kayserispor Çaykur Rizespor kadir has stadı

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