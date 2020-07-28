Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de rakip filelere 34 maçta 40 gol attı.

32 puanla Süper Lig’e veda eden takımlar arasında bulunan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 34 maçta rakip ağlara 40 gol atabildi. Sarı-Kırmızılı takımda en çok gol atan isim Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique oldu.

Attığı 10 golle takımın en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Pedro’yu 8 golle Artem Kravets, 5 golle Bernard Mensah, 3’er golle Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut, Muris Mesanovic, 2 golle Emmanuel Adebayor ve 1’er golle Cristian Sapunaru, Benoit Poulain, Emre Demir, Ömer Uzun, Digeo Angelo, Levan Shengelia (Konyaspor - kendi kalesine) takip etti.

Hes Kablo Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

Pedro Henrique : 10 gol

Artem Kravets : 8 gol

Bernard Mensah : 5 gol

Umut Bulut : 3 gol

Muris Mesanovic : 3 gol

Hasan Hüseyin Acar : 3 gol

Emmanuel Adebayor : 2 gol

Cristian Sapunaru : 1 gol

Benoit Poulain : 1 gol

Emre Demir : 1 gol

Ömer Uzun : 1 gol

Deigeo Angelo : 1 gol

Levan Shengelia : 1 gol



