SPOR

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 05.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Mensah'ın ameliyat olup olmayacağı belli oldu.

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanarak gözyaşları arasında oyun alanını terkeden Bernard Mensah'tan kötü haber geldi.

Ganalı futbolcunun ameliyat olup olmayacağı netlik kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, haber merkezimize yaptığı açıklamasında Mensah'ın bu hafta bıçak altına yatacağını söyledi. Orhan Taşçı, "Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcumuzda köprücük kemiği çıkık teşhisi kondu. Bu hafta içerisinde ameliyat olacak. Kendisi uzun süre aramızda olamayacak" dedi.

Mensah'ın 2 ay oynayamayacak durumda olduğunu söyleyen Taşçı, "Mensah'tan 6 ila 8 hafta yararlanamayacağız. Mensah'ın kısa sürede aramıza katılıp eski gücüne kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

PARTNERAmeliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son haliAmeliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali
Kayserispor'da 1 puan üzüntüsüKayserispor'da 1 puan üzüntüsü
Kayserispor'da sakatlık şokuKayserispor'da sakatlık şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor mensah Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Hikmet Karaman'dan sürpriz

Hikmet Karaman'dan sürpriz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Süper Lig'de flaş imza

Süper Lig'de flaş imza

10 yıl sonra aynı tablo

10 yıl sonra aynı tablo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber

Kayserispor'a kötü haber

Deniz Türünç: 1 puanla ayrıldığımıza üzülüyoruz

Kayserispor'da 1 puan üzüntüsü

Kayserispor’da Tjaronn Chery şoku

Kayserispor'da sakatlık şoku

Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç programı belli oldu

Kayserispor'un maç programı belli oldu

Kayserispor’a öğrencilerden ziyaret

Kayserispor'a ziyaret

Kayserispor'da futbolculara Hikmet Karaman’dan sürpriz

Hikmet Karaman'dan sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.