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Kayserispor’a Nijeryalı stoper

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.07.2019 16:30 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray’dan Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor’u, 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kayserispor’a Nijeryalı stoper

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, bir oyuncuya daha imza attırdı.

Sarı-kırmızılılar, bu bağlamda Galatasaray’ın, Nijerya’nın Enyimba Aba takımından 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor’u kiralık olarak renklerine bağladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın istediği genç stoperin, bugün veya yarın kampa katılması bekleniyor. (İHA)

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Galatasaray Valentine Ozornwafor

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