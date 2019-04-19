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Kayserispor'a PFDK'dan şok ceza

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 19.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından para cezası verildi. Başkan Vekili Bedir, taraftara seslendi.

Kayserispor'a PFDK'dan şok ceza

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayseri'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü maçında stada biletsiz seyirci girdiği tespitinden ötürü Sarı Kırmızılı takıma ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamada, "14 Nisan 2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, "Taraftarlarımızın stada Passolig'siz gelmemeleri konusunda defalarca kez açıklama yapmamıza rağmen maalesef yine ceza aldık. Umut ediyorum ki artık bu son ceza olur. Taraftarlarımızın daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, daha önce de Fenerbahçe ile Kayseri'de oynadığı maçta stada biletsiz seyirci aldığından ötürü 100.000 TL para cezası almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
pfdk İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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