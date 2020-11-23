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Kayserispor'a Yasir ve Lung'dan kötü haber

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 23.11.2020 22:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor'da Galatasaray karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Yasir Subaşı ve Silviu Lung'un son durumları belli oldu. Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirtilirken, Silviu Lung'un ise yırtığı olduğu kaydedildi.

Kayserispor'a Yasir ve Lung'dan kötü haber

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da Yasir Subaşı ve Silviu Lung, sakatlıklarından dolayı maça devam edemedi. Yasir Subaşı 43'üncü dakikada yerini Aziz Behich'e bırakırken, Lung ise ikinci yarının başında görevini İsmail Çipe'ye devretti.
Maçın ardından ön tetkikleri yapılan oyunculardan Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı ifade edilirken, Silviu Lung'da ise yırtık olduğu belirtildi. Oyuncuların sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

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