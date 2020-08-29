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Kayserispor Aksel’i serbest bıraktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, genç futbolcu Aksel Aktaş ile yolunu ayırdı.2019-2020 futbol sezonu başında teknik direktör Hikmet Karaman’ın ısrarı ile Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen Aksel Aktaş’ın sözleşmesi feshedildi.

Kayserispor Aksel’i serbest bıraktı

Hes Kablo Kayserispor, genç futbolcu Aksel Aktaş ile yolunu ayırdı.
2019-2020 futbol sezonu başında teknik direktör Hikmet Karaman’ın ısrarı ile Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen Aksel Aktaş’ın sözleşmesi feshedildi. Aksel Aktaş, "Kayserispor ile anlaşarak sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Kayserispor’a başarılar diliyorum" dedi.
Fransa’nın Reims takımından transfer edilen 20 yaşındaki orta saha futbolcusu, sarı kırmızılı forma ile geride kalan sezon 15 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Toplam 567 dakika oynayan Aksel, Türkiye Kupası’nda 1 gol atıp 1 asist yaparken Süper Lig’de 1 asist yaptı.

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