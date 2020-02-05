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Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor arasında 09 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasını Manisa Bölgesinden Koray Gençerler yönetecek.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek

Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor arasında 09 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasını Manisa Bölgesinden Koray Gençerler yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçında Koray Gençerler düdük çalacak. Gerçerler’in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı.
Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçının VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken, AVAR Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz yapacak.

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Kocasinan
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Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Pamuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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