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Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

21.04.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayseri temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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