SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor Başkanı Çamlı'dan özür! "Bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum"

Kayserispor Başkanı Çamlı'dan özür! "Bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.11.2024 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçı sonrası taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamada özür diledi.

Kayserispor Başkanı Çamlı'dan özür! "Bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig’in 11’inci haftasında karşılaştıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ardından stadyum dışında yaşanan olaylar ve söylediği sözlerden dolayı yazılı bir açıklama yaparak Kayserispor taraftarından özür diledi. Yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Başkan Çamlı, “Değerli Kayseri halkı, gönüllerimizi birleştiren kulübümüzde yıllardır sevinçleri ve üzüntüleri beraber paylaştığımız kıymetli Kayserispor ailesi. Biraz mahcup ve bir hayli de üzüntülü olarak sizinle dertleşmek için bu açıklamayı yapmayı zaruri gördüm. Süper Lig'in 11'inci haftasında sahamızda karşılaştığımız ve golsüz berabere kaldığımız Adana Demirspor maçı sonrası hepimizi derinden üzen talihsiz olaylar yaşadık. Maçın bitmesine yakın ve maç bittikten sonra gerek tribünlerde gerekse stadyum dışında dilimizi karşılıklı adeta kılıç gibi kullandığımız olayların muhatabı olduk. Sürekli kazanmayı arzulayan taraftarlarımızdan bazıları sinirlerine hakim olamayarak, şahsımızı ve ailemizi kötü sözlerle muhatap edince, Kayserispor'a yıllardır fedakarca hizmet etmenin ve bir aile babası olmanın duygu ve düşüncesinde, 'Kem söz sahibini bağlar' demeden maalesef ben de karşılık verdim. Kayseri'de bilinen 'Ali Hoca' kimliğime, taşıdığım sorumluluğa yakışmayan tamamen tahrik altında ve onların kötü sözlerine reaksiyon göstermiş olsam da böyle bir davranış sergilediğim için öncelikle hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Kayseri halkından ve bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘BÖYLE BİR MUAMELEYİ ASLA HAK ETMEDİK’

Taraftarların sözlerini hak etmediğini vurgulayan Ali Çamlı, “İnanıyorum ki yıllardır Kayserispor'un başarısı için fedakarca mücadele eden ne şahsım ne saygıdeğer yönetimimiz ne de aynı fedakarlıkla bu mücadelemizi destekleyen taraftarlarımız böyle bir muameleyi asla hak etmedik. Hepiniz şahitsiniz, önce Allah'ın yardımı sonra sizlerin sonsuz destekleriyle fırtınalı süreçleri aşarak bu noktaya geldik. Sizinle beraber yürüdüğümüz yollarda bazen hedeflerimize ulaşamadık. Sizler nasıl üzüldüyseniz, bizler de o duyguların en yoğun halini yaşadık. Bugüne kadar Kayserispor adına bazen iyi niyetle attığımız adımlarımızın bazen de şartların elverdiği ölçüde aldığımız kararlarımızın sonuçları gösteriyor ki; bizi istediğimiz seviyeye taşıyamamıştır. Fakat bir gün olsun başınızı ve başımızı öne eğdirecek hale düşmedik. Her adımımızda Kayserispor'un başarısını düşündük ve hiçbir zaman Kayserispor'a olan sevdamızı lekeletmedik. İçimizdeki o sevdayı günün her anında yaşadık ve yaşattık. Sizler de bu sevda birlikteliğimizde daha büyük başarılar ve zaferler umduğunuzu, beklediğinizi biliyoruz. Zaman kalpleri kırmanın, gönülleri yaralamanın vakti değildir. Vakit, sevdamız Kayserispor'a sahip çıkma ve ona zaferler getirme vaktidir” diye konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor ali çamlı kimdir
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Asgari ücrette rakam netleşiyor

Asgari ücrette rakam netleşiyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

''Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok! Maçlara çıkmama kararı aldık"

''Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok! Maçlara çıkmama kararı aldık"

Galatasaray'dan Osimhen'e Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş teklif! Yanında Barış Alper Yılmaz da verilecek...

Galatasaray'dan Osimhen'e Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş teklif! Yanında Barış Alper Yılmaz da verilecek...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.