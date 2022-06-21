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Kayserispor Başkanı Gözbaşı'yı tehdit eden sanığa hapis istemi

21.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'yı tehdit eden sanığa hapis istemi

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan tehditle 1 milyon lira istediği iddiasıyla yargılanan sanığın "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması istendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık B.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu, müşteki Gözbaşı ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, mağdur Gözbaşı'nın gönderdiği dilekçeyi okuyarak dosyaya ekledi.

Duruşma savcısı mütalaasında, Gözbaşı'na mektup ve mesaj göndererek tehdit ettiği ve 1 milyon lira istediği iddiasıyla yargılanan sanığın "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kayserispor'un eski futbolcusu Manuel Fernandes'i, sarı-kırmızılı kulüpte oynadığı dönemde takımdan ayrılmaması nedeniyle yönetimin bu konudaki söylentileri üzerine darbettiğini öne süren B.Ç. şunları söyledi:

"Manuel Fernandes'i daha önceden tanımıyorum. Bu kişi bir televizyon programında röportaj verdi. Kayseri'de oynadığı dönemde Portekiz'de bir takımdan teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi. Kayseri yönetiminin bu duruma oldukça kızdığını ve bu nedenle bir şahsın saldırısına uğradığını beyan etti. Onu dinledikten sonra kullanıldığımı anladım."

Bu olayı, dolaylı yollardan Kayserispor yönetiminin yaptırdığını öne süren B.Ç, "Hiyerarşiye göre başkanları Berna Gözbaşı'dır. Kendisi ile görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı, esasa ilişkin savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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