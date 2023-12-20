SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor Başkanı maçın ardından konuştu! ''Hakemleri bir rahat bırakalım''

Kayserispor Başkanı maçın ardından konuştu! ''Hakemleri bir rahat bırakalım''

20.12.2023 20:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, hakemlere yönelik saldırılara ilişkin, “Gelin bu hakemleri bir rahat bırakalım, rahat çıksınlar, rahat maç yönetsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Hakemler üzerinden artık futbolun konuşulmasını istemiyoruz. Türk futbolu bu şekilde hiçbir yere gidemez” dedi.

Kayserispor Başkanı maçın ardından konuştu! ''Hakemleri bir rahat bırakalım''

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, 4-3 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlere yönelik saldırılara değinen Çamlı, çağrıda bulunarak, “Hiçbiri bizim düşmanımız değil. Bunlar bizim Türk çocukları ya. Bunları biz hatalarıyla da kabul edeceğiz, güzellikleriyle de kabul edeceğiz. Biz, bu ligi kendi çocuklarımızla oynayacağız. Onun için yenilsek de, yensek de hiç önemi yok ama biz sahada kardeşlik ve dostluk istiyoruz. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Oynadı, kazandı ve 3 puanını aldı. Biz de maçı kazanabilirdik. Belki 5-3 kazanabilirdik, belki onlar 6-5 kazanabilirdi. Hiç fark etmez. Bugün sahadaki mücadeleden dolayı kendi futbolcularımı yürekten kutluyorum. Herbirini alınlarından öpüyorum. Canları sağ olsun. Bu yolda kaybetmek de var ama biz yola devam edeceksek bunun bir kaos ortamında değil, dostluk, muhabbet ve kardeşlik ortamında devam etmesini istiyoruz. Hakemler üzerinden artık futbolun konuşulmasını istemiyoruz. Türk futbolu bu şekilde hiçbir yere gidemez. Türk futbolunda kulüp başkanları olarak bizler de kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Bu işi yönetenler de kendine çekin düzen vermek zorunda. Sahadaki futbolcu kardeşlerimizde hakeme yardımcı olmak zorunda. Bu ancak bu şekilde düzelir” ifadelerini kullandı.

“YURT DIŞINDAN HAKEM GETİRİP DE TÜRKİYE’DE YABANCI HAKEMLERE MAÇ MI YÖNETTİRELİM?”

68378d2deb4f43ca96abb35e9dcaf00f

Çamlı, “Sadece hakemleri suçla, nereye kadar suçlayacağız. Yurt dışından hakem getirip de Türkiye’de yabancı hakemlere maç mı yönettirelim. Bu Türk insanına yakışır mı? Kesinlikle böyle bir şey istemiyoruz. Hakemlerde kendilerine bakacaklar, performanslarını artıracaklar. Onlar da hata yapıyorlar, evet ama ne yapalım şimdi. Hakemleri hata yaptılar diye kötü insan mı ilan edelim. Asla etmeyeceğiz. Bugün ortaya konan futbolu, hakemleri ve iki takımı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki buraya gelenler çok keyifli maç izledi. Kaybettik, can sağ olsun. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz bundan sonra kendi maçlarımıza bakacağız ama asla hakem konuşmayacağız. Bu benim kanaatim ve öngörüm. Asla hakemlerle ilgili bir şey söylemeyeceğiz. 5 tane penaltımız dahi verilmese konuşmayacağız. Konuştukça bu iş kötüye gidiyor. Biz konuştukça hakemler hata yapmaya devam ediyor. Bir serbest bırakalım ve rahat maç yönetsinler. Ne yapıyorlar bakalım. Hiç kimse kimsenin düşmanı değil. Buradan kulüp başkanı olarak çağrıda bulunuyorum. Gelin bu hakemleri bir rahat bırakalım, rahat çıksınlar, rahat maç yönetsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Ne oluyor yani. Biz sahada bir savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir futbol karşılaşması. Bunun bir kaybedeni, bir kazananı olacak. Ülkemizin birliğe, beraberliğe, bir kardeşliğe ihtiyacı var. Buraya gelen on binler mutlu olmak için geliyor. Onları da burada gerip göndermeyelim” şeklinde konuştu” diye konuştu.

“ONURUMUZA VE KİMLİĞİMİZE YAKIŞIR GÖRÜNTÜLER SERGİLEMEMİZ GEREKİYOR”

Screenshot_2

Bir gazetecinin maçın ardından futbolcular arasında çıkan gerginliği sorması üzerine Çamlı, “Ufak tefek tartışmalar olabilir. Evde iki kardeş kavga etmiyor mu? Birbirlerine sen bunu yapmadın, ben bunu yapmadım tarzı şeyler. Bunların önemi yok. Bunlar futbolu gerecek olaylar değil. Biz başka şeyler konuşuyoruz. İki futbolcu arasında tartışsın. Bana ne tartışmışsa. Her ikisini sakinleştirdim, mevzu kapandı. Bunlar önemli değil. Önemli olan sahada dünya kamuoyunun önünde, dünyanın izlediği bir müsabakada kendi onurumuza ve kimliğimize yakışır görüntüler sergilememiz gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fred, Süper Kupa maçında da oynayamayabilir!Fred, Süper Kupa maçında da oynayamayabilir!
İsmail Kartal'dan kırmızı kart gören oyuncularına göndermeİsmail Kartal'dan kırmızı kart gören oyuncularına gönderme
Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor bahçe maçı maçı devam edecek maçın
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte şok!

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte şok!

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Zorbay Küçük'ün kararları Uğur Dündar'ı kızdırdı! O sözlerle tepki gösterdi

Zorbay Küçük'ün kararları Uğur Dündar'ı kızdırdı! O sözlerle tepki gösterdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.