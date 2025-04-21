Kayserispor beraberliği sonrası Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Ünlü iş insanı başkanlık için adaylığını resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali oldukça azaldı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

9 Haziran'da gerçekleştirilen Fenerbahçe Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan ancak yapılan görüşmelerin ardından Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir adaylık açıklaması yaptı.

'ADAY OLACAĞIM'

11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalan sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya hesabından gönderdikleri yorumlara yanıt veren Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" yorumuna "Olacağım" yanıtını verdi.