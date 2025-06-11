Kayserispor böyle duyurdu! Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile 2 yıllık imza

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile anlaşma sağladı.

"HOŞ GELDİN MARKUS GİSDOL"

Anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşan sarı kırmızı takım, "Hoş Geldin Markus Gisdol Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

🧣 Hoş Geldin Markus Gisdol



📌 Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz #BellonaKayserispor pic.twitter.com/sOMBbxr5xv — Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) June 11, 2025

(DHA)