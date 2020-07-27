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Kayserispor bu sezon 4 teknik direktör ile çalıştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.07.2020 09:06 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunda 4 teknik direktör ile çalıştı.Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2019-2020 sezonunda oynadığı 34 maça 4 ayrı teknik direktör ile çıktı.

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunda 4 teknik direktör ile çalıştı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2019-2020 sezonunda oynadığı 34 maça 4 ayrı teknik direktör ile çıktı. 32 puanla küme düşen takımlar arasında yeralan Hes Kablo Kayserispor’da 3 yerli, 1 yabancı teknik adam görev yaptı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılı takımda sonrasında Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki görev yaptı. Geride kalan 34 haftada en uzun görev yapan 17 hafta ile Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki oldu. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılılar, Hikmet Karaman’ın görevde kaldığı 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 3 puan topladı.
Kayserispor 0-1 Alanyaspor
Ankaragücü 1-1 Kayserispor
Kayserispor 2-3 Galatasaray
Antalyaspor 2-2 Kayserispor
Kayserispor 1-1 Denizlispor
Konyaspor 2-1 Kayserispor
Göztepe 4-0 Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 1 puan topladı.
Kayserispor 1-1 Kasımpaşa
Yeni Malatya 4-0 Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor Bülent Uygun ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken 6 puan topladı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçına Bülent Uygun’un yardımcısı antrenör Ömer Faruk Mahir yönetiminde çıkmıştı.
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor
Kayserispor 1-4 Sivasspor
Beşiktaş 4-1 Kayserispor
Kayserispor 1-0 Rizespor
Gaziantep 3-0 Kayserispor
Kayserispor 1-4 Başakşehir
Trabzonspor 6-2 Kayserispor
Hırvat Teknik adam Robert Prosinecki ile 17 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar 6 galibiyet, 7 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken 22 puan topladı.
Alanyaspor 5-1 Kayserispor
Kayserispor 1-1 Ankaragücü
Galatasaray 4-1 Kayserispor
Kayserispor 2-2 Antalyaspor
Denizlispor 0-1 Kayserispor
Kayserispor 2-2 Konyaspor
Kayserispor 1-0 Göztepe
Kasımpaşa 5-1 Kayserispor
Kayserispor 2-1 Yeni Malatya
Fenerbahçe 2-1 Kayserispor
Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği
Sivasspor 0-2 Kayserispor
Kayserispor 3-1 Beşiktaş
Rizespor 3-2 Kayserispor
Kayserispor 1-1 Gaziantep
Başakşehir 1-0 Kayserispor
Kayserispor 1-2 Trabzonspor

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Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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