Kayserispor bu sezon 4 teknik direktör ile çalıştı

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunda 4 teknik direktör ile çalıştı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2019-2020 sezonunda oynadığı 34 maça 4 ayrı teknik direktör ile çıktı. 32 puanla küme düşen takımlar arasında yeralan Hes Kablo Kayserispor’da 3 yerli, 1 yabancı teknik adam görev yaptı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılı takımda sonrasında Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki görev yaptı. Geride kalan 34 haftada en uzun görev yapan 17 hafta ile Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki oldu. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılılar, Hikmet Karaman’ın görevde kaldığı 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 3 puan topladı.

Kayserispor 0-1 Alanyaspor

Ankaragücü 1-1 Kayserispor

Kayserispor 2-3 Galatasaray

Antalyaspor 2-2 Kayserispor

Kayserispor 1-1 Denizlispor

Konyaspor 2-1 Kayserispor

Göztepe 4-0 Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 1 puan topladı.

Kayserispor 1-1 Kasımpaşa

Yeni Malatya 4-0 Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor Bülent Uygun ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken 6 puan topladı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçına Bülent Uygun’un yardımcısı antrenör Ömer Faruk Mahir yönetiminde çıkmıştı.

Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor

Kayserispor 1-4 Sivasspor

Beşiktaş 4-1 Kayserispor

Kayserispor 1-0 Rizespor

Gaziantep 3-0 Kayserispor

Kayserispor 1-4 Başakşehir

Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Hırvat Teknik adam Robert Prosinecki ile 17 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar 6 galibiyet, 7 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken 22 puan topladı.

Alanyaspor 5-1 Kayserispor

Kayserispor 1-1 Ankaragücü

Galatasaray 4-1 Kayserispor

Kayserispor 2-2 Antalyaspor

Denizlispor 0-1 Kayserispor

Kayserispor 2-2 Konyaspor

Kayserispor 1-0 Göztepe

Kasımpaşa 5-1 Kayserispor

Kayserispor 2-1 Yeni Malatya

Fenerbahçe 2-1 Kayserispor

Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği

Sivasspor 0-2 Kayserispor

Kayserispor 3-1 Beşiktaş

Rizespor 3-2 Kayserispor

Kayserispor 1-1 Gaziantep

Başakşehir 1-0 Kayserispor

Kayserispor 1-2 Trabzonspor

