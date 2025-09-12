SPOR

Kayserispor bu sezon ilk kez bonservis ile oyuncu transfer etti! Kopenhag'dan gelen German Onugkha sarı kırmızılı ekipte...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde forvet için German Onugkha’yı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı ekip golcü oyuncu için Danimarka ekibi Kopenhag’a bonservis bedeli de ödeyecek.

Burak Kavuncu

Süper Lig’de 3 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip forvet bölgesine Danimarka ekibi Kopenhag’dan takviye yaptı.

TEK BONSERVİSLİ OYUNCU!

Kayserispor, German Onugkha için Kopenhag’a 100 Bin Euro + bonus ödeyecek. Futbolcunun bonservisi alındı. Golcü oyuncu bu sezon Kayserispor’un tek bonservisli oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

GEÇEN SEZON KİRALIKTI

Bonservisi Danimarka'nın Kopenhag takımında bulunan Nijeryalı tecrübeli futbolcu geçen sezonu Danimarka Ligi'nde Vejle formasıyla geçirmişti.

