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Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 26.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, eski futbolcusu Franco Dario Cangele’ye plaket verdi.

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Hes Kablo Kayserispor, eski futbolcusu Franco Dario Cangele’ye Ankaragücü maçı öncesi kulübe yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi verdi. Başkan Berna Gözbaşı’nın daveti üzerine Kayseri’ye gelen Arjantinli futbolcu, müsabaka öncesinde sahaya inerek taraftarı selamladı. Yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Cangele’ye 3’lü çektirdi.

Karşılaşma öncesi Franco Cangele’ye Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz tarafından plaket verildi. Cangele, Ankaragücü karşılaşmasını locadan takip etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Franco Dario Cangele Hes Kablo Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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