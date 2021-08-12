Kayserispor Carlos Mane ile anlaştı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Carlos Mane'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Mane de tamam. Yarın gece Kayseri'de" ifadelerini kullandı.

Son olarak Portekiz liginden Rio Ave forması giyen Mane, 2020-2021 sezonunda çıktığı 40 maçta 6 kez rakip ağları havalandırdı.



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