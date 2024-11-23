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Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı'dan Fenerbahçe maçı sonrası sert hakem tepkisi! ''Kafalarında bir şeyler kurmasınlar''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 18:59
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından hakem kararlarına yönelik sert bir tepki gösterdi.

Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı'dan Fenerbahçe maçı sonrası sert hakem tepkisi! ''Kafalarında bir şeyler kurmasınlar''

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-2'lik mağlubiyetin ardından hakem kararlarını sert bir dilde eleştirdi.

''KAFALARINDA BİR ŞEYLER KURMASINLAR!''

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Penaltılarının verilmediğini dile getiren Ali Çamlı, "Maç 3-2 iken verilmeyen net bir penaltımız var! Hakem penaltıyı verse maç başka bir yere gidecek. Genç hakemlerimizin ve VAR'daki görev yapan arkadaşlar, Anadolu kulüplerinin maçlarını yönetirken kafalarında başka bir şeyler kurmasınlar, sadece maç yönetsinler." şeklinde konuştu.

''BENİM UMRUMDA DEĞİL''

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Ali Çamlı ayrıca "Futbolcularımın alınlarından öpüyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim umurumda değil. Yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı tebrik ediyorum. Kayserispor seyircisine de helal olsun." açıklamasını yaptı.

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