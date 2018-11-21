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Kayserispor'da Chery takımının en önemli kozu olacak

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 21.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına gidecek Kayserispor'da Chery takımının en önemli kozu olacak. Chery ekstra idman ile kendisini maça hazırlıyor.

Kayserispor'da Chery takımının en önemli kozu olacak

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Milli maçların sona ermesinden sonra gözler lige çevrildi. Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Geçen hafta sakatlığından ötürü takımla birlikte çalışmalara katılamayan ve ekstra idmanlar ile formunu koruyan Tjaronn Chery, Alanya'da takımın en önemli kozu olacak.

Kayserispor forması ile 12 maçta görev alan ve 5 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olan Chery, Alanyaspor maçına kendisini sıkı hazırlıyor. Kondüsyoner eşliğinde yaptığı antrenmanlar ile güçlenen Hollandalı futbolcu, "Alanyaspor maçı zor olacak. Kazanmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. Kazanacağımıza inanıyorum" diyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Cumartesi günü oynanacak müsabakada Hollandalı Chery'e ilk 11'de forma vermeye hazırlanıyor.

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