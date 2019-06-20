SPOR

Kayserispor'da Erol Bedir başkan adayı olmayacak

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 20.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Kayserispor'da Erol Bedir başkan adayı olmayacak

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'un canlı yayınında 29 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurulda başkan adayı olmaycağını söyledi.

AYRINTILAR BİRAZDAN


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Kayserispor Erol Bedir

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