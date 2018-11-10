Kayserispor’da Erol Bedir yeniden başkan seçildi

Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurulu, Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. Faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu ve mali tablonun okunmasının ardından seçime gidildi. Tek liste ile gidilen kurulda Erol Bedir yeniden başkan seçildi.
Kurulda bir konuşma yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, onurla ve şerefle görevlerine devam ettiklerini söyleyerek, “Bu genel kurulda hiçbir şey olmadı. 1 yönetici arkadaşımızın mecburi değişikliği dışında hiçbir kurulda değişiklik yok. Bakan yardımcımız Mustafa Aksu görevi nedeniyle ayrıldı, onun yerine Hollanda’da ikamet eden bir hemşehrimizi yönetime aldık. Diğer kurulların hepsi aynı. Bu kurulda bakanıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla herkes Kayserispor yanında ve Kayserispor için gönüllerinin çarptığını, yüreklerinin attığını söylemek için buraya geldiler. Bir gerçeği bir kez daha tescil ettiler. Aslında biliyorlardı ama bunu tekrar göstermek için buraya geldiler ve ‘Kayserispor sahipsiz değil’ dediler. Bize verilen görevi büyük bir onurla, şerefle devam ettiriyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada benim ricam Kayserispor’da siyaset üstü, siyasi ayrım yapılmaksızın o şehirde yaşayan herkesin ortak iradesi olduğunu herkes tarafından bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
Kurula, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, yönetim kurulu ve çok sayıda taraftar katıldı.
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