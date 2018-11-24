SPOR

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan istifa sinyali

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa sinyali verdi. Sağlam, maç sonrasında "Başkanla konuşarak gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan istifa sinyali

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam maç sonrasında açıklama yaptı.

Ertuğrul Sağlam "Başkanla konuşarak gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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ertuğrul sağlam Kayserispor

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