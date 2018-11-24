Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan istifa sinyali

Spor Toto S\u00fcper Lig'in 13. haftas\u0131nda Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 ma\u011flup olan Kayserispor'un teknik direkt\u00f6r\u00fc Ertu\u011frul Sa\u011flam ma\u00e7 sonras\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \nErtu\u011frul Sa\u011flam "Ba\u015fkanla konu\u015farak gere\u011fini yapaca\u011f\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.Bakan indirimi duyurmu\u015ftu! Kap\u0131\u015f kap\u0131\u015f sat\u0131ld\u0131Be\u015fikta\u015f'\u0131n Mensah i\u00e7in Atletico Madrid ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc do\u011frulad\u0131Deniz T\u00fcr\u00fc\u00e7: Formam\u0131 \u00e7ok \u00f6zledim
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