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Kayserispor'da Fernando Boldrin kampa katıldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 12.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, kamp çalışmalarına katılmak üzere Kayseri’ye geldi.

Kayserispor'da Fernando Boldrin kampa katıldı

İM Kayserispor, yeni sezon öncesi hem idmanlarına hem de transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gönderilen Boldrin, Kayseri’ye gelerek kampa katıldı. Rizespor’da geçen sezon 30 maçta görev alıp 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Boldrin, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın raporu doğrultusunda takımda kalacak.

Sarı-kırmızılılarla birlikte çalışmalara başlayan başarılı futbolcunun oldukça keyifli ve mutlu olduğu gözlendi. Brezilyalı oyuncunun Kayserispor ile 31 Mayıs 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Fernando Boldrin İstikbal Mobilya

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