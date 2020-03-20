SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı

Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 20.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kulübü, futbolcularına yasak koydu. Sarı kırmızılı takımda yurt dışına çıkış yasaklandı.

Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı

Hes Kablo Kayserispor kulübü, Süper Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesi kararı üzerine futbolcularına izin verdi. 23 Mart tarihine kadar izin yapacak olan sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi kararı üzerine teknik heyet ve futbolcularımızın bedensel ve zihinsel olarak dinlenmeleri için izin verdik. Hepsi Kayseri'de olacak ve evlerinde kalacak. Evde kal talimatına uyacak. Yurt dışına çıkış yasağı koyduk. Sadece Kayseri'ye yakın bazı illerde ailesi, yakını bulunanlara şehir dışına gidişine müsaade ediyoruz. 23 Mart gibi tekrardan topbaşı yaparak çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Mustafa Tokgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı erteleme kararını yerinde bulduklarını ifade ederek, "Bu kararı bekliyorduk. Doğru bir karar. Hiç bir tarama yapılmamıştı. Ciddi bir risk vardı. teknik heyet ve futbolcularımızın izin dönüşünde tek tek virüs taraması yapılacak. Tesisler yine dezenfekte edilecek" açıklamasında bulundu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Kayserispor'dan koronavirüs hakkında ilginç paylaşım!Kayserispor'dan koronavirüs hakkında ilginç paylaşım!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Hes Kablo Kayserispor Mustafa Tokgöz

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Albayrak'a ikinci korona testi!

Albayrak'a ikinci korona testi!

Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!

Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kayserispor 11 yabancıyla oynadı

Kayserispor 11 yabancıyla oynadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı

Kayserispor'da futbolculara yurtdışı yasağı

Kayserispor'dan koronavirüs paylaşımı!

Kayserispor'dan koronavirüs hakkında ilginç paylaşım!

Kayserispor futbolcuları koronavirüs nedeniyle tedirgin!

Kayserispor futbolcuları koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin!

Kayserispor TFF'ye tepki gösterdi

Kayserispor'dan TFF'ye tepki

Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme

Süper Lig ekibinde 3 transfer

ÖZET | Kasımpaşa 5-1 Kayserispor (Süper Lig)

Kasımpaşa’dan kritik galibiyet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.