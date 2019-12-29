Kayserispor'da ikinci Robert Prosinecki dönemi

Süper Lig'de ekonomik sorunlarla boğuştuğu ilk yarıda ligin dibinde kalan Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarının ayırmasının ardından Robert Prosinecki ile anlaştı.
Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'la yaşanan ayrılığın ardından görüşmeler sonucunda, teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'nin getirildiğini belirtti.
Gözbaşı, "Ligde kalmak bizim için çok önemli. Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız." diye konuştu.
2012-2013 sezonunda Kayserispor'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.
Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonun devre arasında kulüpten ayrılmıştı.
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