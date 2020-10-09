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Kayserispor’da koronavirüs testleri negatif

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 09.10.2020 23:03 | Son Güncelleme

Kayserispor’da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Kayserispor’da koronavirüs testleri negatif

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da bugün sabah yapılan test sonuçları belli oldu. Önceki gün 1 futbolcuda çıkan pozitif sonrası bugün bir testten daha geçen sarı-kırmızılılarda korkulan olmadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “09.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

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