Kayserispor’da koronavirüs testleri negatif

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da bugün sabah yapılan test sonuçları belli oldu. Önceki gün 1 futbolcuda çıkan pozitif sonrası bugün bir testten daha geçen sarı-kırmızılılarda korkulan olmadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “09.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.
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