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Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular teknik heyet ve personelin koronavirüs testi negatif çıktı.

Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı "Futbola Dönüş Protokolü" kapsamında tüm ekibe 2 gün önce yapılan koronavirüs testi sonucunda Hes Kablo Kayserispor'da sonuçların tamamı negatif çıktı.

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