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Kayserispor'da Lopes-Poulain ikilisi coştu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 14.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un iki yabancısı Lopes ve Poulain ikilisi, Antalya kampında ayak tenisinde hünerlerini konuşturdu.

Kayserispor'da Lopes-Poulain ikilisi coştu

Antalyaspor maçı için dün Antalya’ya giderek kampa giren İstikbal Mobilya Kayserispor’un iki savunma oyuncusu Lopes ve Poulain, yeşil sahada olduğu gibi ayak tenisinde de yeteneklerini konuşturdu.

Oteldeki masa üzerinde oynanan ayak tenisi maçında Bilal Başacıkoğlu ile Aksel Aktaş’a karşı rakip olan Benoit Poulain ile Miguel Lopes, otel oyun salonunda kazandı. Rakibine sayı vermeden kazanan Poulain-Lopes ikilisinin galibiyet sevinci sosyal medyada büyük dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
lopes Benoit Poulain Kayserispor

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