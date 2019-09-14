Kayserispor'da Lopes-Poulain ikilisi coştu

Antalyaspor maçı için dün Antalya’ya giderek kampa giren İstikbal Mobilya Kayserispor’un iki savunma oyuncusu Lopes ve Poulain, yeşil sahada olduğu gibi ayak tenisinde de yeteneklerini konuşturdu.

Poulain & Lopes, ayak tenisinde kazanan takım ???? pic.twitter.com/3AvuDhmaY8 — İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) September 13, 2019

Oteldeki masa üzerinde oynanan ayak tenisi maçında Bilal Başacıkoğlu ile Aksel Aktaş’a karşı rakip olan Benoit Poulain ile Miguel Lopes, otel oyun salonunda kazandı. Rakibine sayı vermeden kazanan Poulain-Lopes ikilisinin galibiyet sevinci sosyal medyada büyük dikkat çekti.

