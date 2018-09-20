Büyük şok! İdmanda ayağı kırıldı

Hafta sonu Atiker Konyaspor'u konuk edecek Kayserispor'da genç oyuncu Oğuzhan Berber'den gelen haber moralleri bozdu. Antrenmanda sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Oğuzhan Berber'in sol ayağında kırık meydana geldiği ve talihsiz oyuncunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
Kayserispor da sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. ‘Geçmiş olsun Oğuzhan' başlığıyla yapılan açıklamada “Profesyonel A Takım oyuncumuz Oğuzhan Berber'in bugün yapılan antrenman esnasında bir pozisyonda sol ayağında kırıklı çıkık meydana gelmiş ve ameliyat edilmek üzere Özel dünyam Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en yakın sürede sahalara döneceğini umut ediyoruz” denildi.
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