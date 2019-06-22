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Kayserispor'da olağanüstü kongre ertelendi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 22.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Kayserispor'un seçimli olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Ertelenen kongre, 29 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Kayserispor'da olağanüstü kongre ertelendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un seçimli olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurula, delegelerden yeterli katılım olmadı. Olağanüstü kongre, 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu durumu beklediklerini söyledi.

29 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın kongrenin gerçekleştirileceğini belirten Taşçı, "Bir sonraki kongre gününde inşallah kalabalık bir katılım olacak. Tabii o güne kadar da muhtemelen adaylık durumu belli olacaktır. Hafta içinde Erol Bedir aday olmayacağını söyledi. Önemli olan şehrin dinamiklerinin ne söyleyeceği, ne kadar destek olacağı. Önemli olan burada kimin aday olup olmadığı değil, Kayserispor'un durumu. Biz burada kurumsal yapıyı gözetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER KONULARINA DA DEĞİNEN TAŞÇI, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Mensah'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı yönünde bazı haberleri görüyoruz. Mensah, tıpkı Deniz Türüç gibi ya da diğer oyuncularımız gibi bizim sözleşmeli futbolcumuzdur. Sözleşmesi halen devam ediyor. Tabii ki burada taraf biziz. Mensah ya da başka bir oyuncu konusunda anlaşılacaksa, önce Kayserispor'un kapısı çalınmalıdır. Mensah'a şu an için resmi bir teklif yok. Deniz Türüç için de aynı durum söz konusu. Onun da Galatasaray ile anlaştığı yönünde çokça söylenti oluyor. Bize gelen resmi bir teklif yok. Biz de Deniz'in nerede mutlu olacaksa orada devam etmesini isteriz. Onunla ilgili de bir teklif gelirse değerlendireceğiz. Transfer çalışmalarını yönetim seçildikten sonra yapmak istiyoruz. Doğru olan da bu. Kulübün menfaatleri gereği bunu yapmalıyız."

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Kayserispor Spor Toto Süper Lig Kadir Has Kongre Merkezi

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